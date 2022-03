METEO – PERTURBAZIONE in allontanamento, ma persiste MALTEMPO in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Perturbazione in allontanamento

La perturbazione che da ieri sta interessando la nostra Penisola sta velocemente scivolando verso sud, dove incontrerà l’Alta pressione che ne determinerà l’esaurimento. Tuttavia, nonostante questo progressivo allontanamento, il maltempo continua ad insistere sull’Italia in queste ore, con i rovesci che appaiono però oltre che perlopiù deboli o moderati, anche piuttosto localizzati sulle Isole Maggiori. Temperature che sono apparse mediamente in aumento questo weekend.

Peggioramento contrassegna questo weekend, ma con temperature mediamente in aumento

L’afflusso di correnti più instabili di natura nordatlantica hanno determinato l’innesco di una perturbazione tra la Sardegna e le Isole Baleari che tuttavia è stata responsabile di un richiamo di correnti più miti sulla nostra Penisola. E’ per questo motivo che infatti nonostante il maltempo sia tornato protagonista sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centrale, le temperature sono apparse mediamente in aumento in particolare nelle aree coinvolte dai rovesci. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo insiste nelle prossime ore sull’Italia

Tuttavia, non è finita qui. Una saccatura di origine nordatlantica sta affondando in queste ore sulla Penisola iberica, aprendo un canale di correnti umide sul Mediterraneo centro-occidentale che, nelle prossime ore, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, aprirà un corridoio di maltempo sulle regioni nordoccidentali e non solo. I rovesci raggiungeranno le Alpi piemontesi, dove la neve cadrà intorno ai 500/600 metri, ma si estenderà anche altrove come vedremo nel prossimo paragrafo.

