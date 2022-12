Meteo – Italia resta sotto attacco del maltempo, con possibili nubifragi e neve fino in pianura: ecco l’allerta della Protezione Civile

Serata con maggiore stabilità

Una serata di maggiore stabilità attende la nostra Penisola dopo soprattutto una prima parte di giornata contrassegnata dal maltempo sulle regioni centro-meridionali. Tale miglioramento è dovuto sostanzialmente allo spostamento della perturbazione verso oriente, in direzione della Penisola balcanica che favorisce di conseguenza un lieve aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale. Tale miglioramento sarà comunque breve e consterà comunque di qualche isolata eccezione di maltempo tra la Campania e la Calabria: infatti, già da domani giovedì 15 dicembre l’instabilità tornerà protagonista sull’Italia, come vedremo nel presente editoriale.

Domani possibili nubifragi e neve fino in pianura

L’arrivo di una nuova perturbazione di stampo polare marittimo determinerà un altro peggioramento sulle regioni centro-settentrionali della nostra Penisola, con piogge anche piuttosto diffuse e localmente intense e a carattere di nubifragio, specie sul medio Tirreno. Neve fino in pianura interesserà invece i settori nordoccidentali e Torino, con nevicate anche intense in particolare tra alessandrino e astigiano. Qualche fiocco bagnato potrà interesserà anche Milano, con temperature che appariranno comunque tipicamente invernali in tutto il settentrione. Nevicate interesseranno tutto l’arco alpino e prealpino e il Trentino Alto Adige con quota anche collinare. La situazione climatica risulterà invece opposta al centro-sud, che risentirà ancora di un richiamo di correnti sciroccali, con temperature anche oltre la media di riferimento.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Piemonte meridionale, settori centro-meridionali di Lombardia e Veneto, Emilia-Romagna, resto della Toscana, Umbria, Lazio e settori settentrionali e centro-occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, nella prima parte della mattina sui settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale; dal tardo mattino sul resto del Nord e del Centro e sui settori settentrionali di Campania e Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al disopra dei 300-500 metri sull’entroterra ligure e Piemonte meridionale, localmente a quote inferiori su quest’ultimo; al di sopra dei 600-700 metri sui restanti settori alpini, con accumuli al suolo moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in rialzo, anche sensibile nei valori massimi sui settori adriatici centro-meridionali e sulla Romagna. Venti: dalla tarda mattinata, forti meridionali con rinforzi fino a burrasca su Sardegna, settori tirrenici centro-occidentali e Sicilia occidentale, in estensione al resto del centro-sud. Forti settentrionali, con rinforzi fino a burrasca sulla Liguria. Mari: molto mossi i bacini occidentali e lo Stretto di Sicilia e, dalla serata, l’Adriatico centro-settentrionale e localmente lo Ionio.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 15 dicembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Etruria, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

