METEO – PERTURBAZIONE in arrivo con PIOGGE e TEMPORALI, ma con l’inizio di OTTOBRE torna il BELTEMPO

Saccatura depressionaria in estensione sul Mediterraneo occidentale porta un peggioramento in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, ecco che una saccatura depressionaria si sta estendendo verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, con ulteriore allungamento nella giornata di domani. Questo porterà ad una intensificazione del flusso umido sud-occidentale verso il Mediterraneo centrale, con conseguente peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia.

Maltempo sull’Italia con fenomeni anche intensi specie al Centro-Nord

Peggioramento meteo che tra oggi e domani interesserà soprattutto le regioni centro-settentrionali, con condizioni meteo instabili o perturbate. Giornata odierna che vedrà piogge sparse su gran parte del Centro-Nord, Isole Maggiori e regioni meridionali del versante tirrenico. Su Sardegna, regioni centrali tirreniche e al Nord-Est i fenomeni potranno risultare anche molto intensi, localmente anche a carattere di nubifragio. Anche la giornata di domani, venerdì 30 settembre, vedrà ancora piogge da sparse a diffuse sulle regioni del Centro-Nord, con temporali e la possibilità ancora di locali nubifragi ancora su regioni tirreniche centrali e sul Triveneto.

Maltempo verso il Sud e poi generale miglioramento nel corso del weekend

Giornata di sabato che vedrà la saccatura depressionaria con aria fredda al seguito transitare sul Mediterraneo centrale. Maltempo che si sposterà gradualmente verso il Sud, con acquazzoni e temporali specie sulle regioni ioniche e fenomeni più isolati sulle regioni centrali. Ampie schiarite in arrivo nel corso della giornata prima al Nord, poi al Centro ed entro la notte raggiungeranno anche il Sud, accompagnate da un lieve calo termico portato dall’aria fresca in ingresso da nord che porterà le temperature su valori anche di 2-4 gradi sotto la media del periodo. Giornata di domenica che vedrà il fronte freddo oramai allontanato sull’Europa occidentale, mentre l’anticiclone delle Azzorre si sarà espanso su Europa occidentale e Mediterraneo occidentale. Tempo stabile dunque in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud e temperature in lieve aumento su valori più vicini alle medie del periodo.

CONTINUA A LEGGERE​

Prima settimana di ottobre con l’Italia sul bordo dell’anticiclone, tendenza meteo

Situazione sinottica nella prima settimana di ottobre che secondo i principali modelli dovrebbe vedere un robusto anticiclone in rinforzo sui settori occidentali del continente e un’area depressionaria ancora su quelli orientali. Italia che almeno inizialmente dovrebbe stare nel mezzo con correnti fresche settentrionali che manterrebbero le temperature in linea con le medie o localmente di qualche grado sotto. Sul fronte delle precipitazioni queste dovrebbero risultare scarse e per lo più confinate a settori adriatici e regioni meridionali. Sarà comunque da valutare con i prossimi aggiornamenti meteo eventuali passaggi di cavetti d’onda in quota.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.