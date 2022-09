METEO – L’AUTUNNO suona la carica con forti PIOGGE, TEMPORALI e CALO TERMICO in arrivo: i dettagli

Maltempo nuovamente in azione quest’oggi in Italia

L’apertura di un corridoio di correnti umide che risale dai quadranti sudoccidentali sul Mediterraneo centrale è innescato dalla presenza di un’area depressionaria che insiste nei pressi del Mare del Nord dove porta il suo minimo di pressione, e porta rovesci e talvolta temporali localmente anche intensi soprattutto sul versante occidentale dello stivale, per alcuni settori dei quali la Protezione Civile aveva diramato ieri un’allerta meteo valida per oggi. Il maltempo è spesso accompagnato da un calo delle temperature, con il clima che appare comunque autunnale pressoché ovunque.

Prossime ore ancora tempo perturbato

Un flusso di correnti umide si manterrà tuttavia attivo anche nelle prossime ore e dunque in serata sul Mediterraneo centrale, ovvie saranno le ripercussioni sul fronte meteorologico per il nostro Paese. Infatti, le condizioni meteo continueranno a risultare perturbate solo su alcune aree della Penisola (scopri quali), con le temperature che mediamente si attesteranno su valori intorno alla media di riferimento o anche al di sotto sullo stivale.

Nuovo impulso di maltempo atteso per domani

Un nuovo impulso di maltempo si prepara tuttavia ad interessare l’Italia a partire dalla giornata di domani giovedì 29 settembre, e rinvigorirà le condizioni di instabilità che già in questi giorni, come scritto, stanno interessando la nostra Penisola. Una saccatura pilotata dall’area depressionaria presente sul Mare del Nord affonderà infatti sul Mediterraneo centro-occidentale stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, causando piogge, temporali anche intensi e localmente a possibile carattere di nubifragio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Settori occidentali e nord Italia nel mirino del maltempo

I settori che verranno maggiormente interessati da questo peggioramento saranno quelli occidentali, in particolare i settori tirrenici dalla Toscana fino al cosentino e il nord Italia, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio e che potranno occasionalmente sconfinare sul medio versante adriatico. Qualche rovescio o temporale potrebbe interessare anche la Sardegna, specie le aree occidentali. La fenomenologia apparirà perlopiù sparsa e sarà eventualmente accompagnata da un calo delle temperature, con clima che risulterà in ogni caso autunnale pressoché ovunque.

