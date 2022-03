METEO – PERTURBAZIONE in arrivo nel WEEKEND in ITALIA con PIOGGE e ROVESCI: i dettagli

Tempo stabile, con nuvolosità in aumento

Assistiamo nella giornata odierna ancora a condizioni meteo di generale stabilità come negli scorsi giorni sull’Italia, ma a differenza di questi le immagini satellitari presentano una novità: un aumento della nuvolosità sta infatti interessando alcune aree centrali della Penisola e i settori più occidentali. Gli effetti dell’Anticiclone africano che per larga parte di questa settimana ha albergato sullo stivale rimangono quindi ancora dominanti, nonostante i primi disturbi.

Goccia fredda insidia l’Anticiclone

Il graduale peggioramento che in queste ore sta interessando la nostra Penisola e che preluderà ad un weekend di maltempo per alcune zone di quest’ultima (come vedremo nel presente editoriale) è dovuto sostanzialmente all’avvicinamento di una goccia fredda che durante la settimana si è isolata sul Mediterraneo occidentale, posizionandosi tra Portogallo e Marocco. La goccia fredda insidierà in maniera via via più incidente l’Alta pressione a partire dalle prossime ore, con l’ingresso dei primi blandi e isolati rovesci nella seconda parte di serata (scopri dove).

Peggioramento in arrivo nel weekend

La goccia fredda suddetta non farà altro che avvicinarsi verso la nostra Penisola nelle prossime ore e nel fine settimana, innescando una perturbazione. Il maltempo quindi tornerà protagonista su alcune zone del nostro Paese, stando anche a quello che prospettano i principali centri di calcolo. Esso si manifesterà attraverso l’arrivo di rovesci comunque perlopiù di debole o moderata intensità e che presenteranno carattere isolato o sparso, vediamo dove.

