Meteo – Perturbazione nel Mediterraneo porterà ancora rovesci e qualche nevicata nelle prossime ore: ecco dove

Tempo in miglioramento sulle regioni centrali

Nella giornata odierna assistiamo a un miglioramento delle condizioni meteo che riguarda i settori centrali, dopo che negli scorsi giorni e, nel Lazio, anche in mattinata, il maltempo l’ha fatta da padrone riportando la neve sull’Appennino. Il tempo, in questo momento, appare pertanto generalmente stabile sulle regioni centro-settentrionali, dove con schiarite anche piuttosto ampie, soprattutto al nord. Diversa, come vedremo nel prossimo paragrafo, è la situazione al sud.

Una perturbazione porta ancora maltempo al sud

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro ancora favorevole al maltempo sulle regioni meridionali, a causa di un persistente vortice depressionario che porta, per l’appunto, piogge e persino qualche nevicata soprattutto sull’Appennino calabrese. Le temperature, in ogni caso, si mostrano in linea con la media del periodo se non addirittura lievemente al di sopra pressoché ovunque.

Prossime ore ancora maltempo al sud

La persistenza del suddetto vortice depressionario nei bassifondi del Mediterraneo continuerà ad assicurare condizioni di maltempo su alcune aree del meridione, mentre le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte sulle regioni centro-settentrionali, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Qualche nevicata sarà ancora possibile, come vedremo nel prossimo paragrafo.

