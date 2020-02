METEO – PERTURBAZIONE POLARE in arrivo nel prossimo WEEKEND, tornano PIOGGE e NEVICATE, i dettagli

Nuova fase di rapido maltempo in Italia

Dopo un primo miglioramento delle condizioni meteo rinvenuto nel corso delle ore centrali della giornata odierna, una perturbazione sta interessando in queste ore l’alto versante tirrenico grazie all’ingresso di una nuova saccatura di origine polare marittima, responsabile di una ciclogenesi sull’alto Tirreno. Ciò ha respinto il tentativo da parte dell’Anticiclone africano di tornare ad avvolgere la nostra Penisola, con le piogge che si estenderanno su gran parte delle aree italiani centro-meridionali peninsulari.

Neve dai 1100/1200 metri in serata in rapida risalita

Il peggioramento in questione riporterà anche la neve sulla dorsale appenninica centrale. Le precipitazioni assumeranno infatti carattere nevoso inizialmente a partire dai 1100/1200 metri in rapida risalita nel corso della nottata fino a 1400/1500 metri, grazie al rinforzo dei venti di libeccio. L’Alta pressione farà un nuovo tentativo nel corso della seconda parte di giornata di domani venerdì 28 febbraio per riprendere il controllo del Mediterraneo, riuscendoci solo temporaneamente come vedremo.

Nuovo maltempo in arrivo per il weekend

La corrente a getto nei prossimi giorni risulterà particolarmente ondulata e ciò respingerà in buona parte i tentativi da parte dell’Anticiclone di innalzarsi e imporsi nuovamente sul Mediterraneo. A partire infatti già dalla giornata di sabato 29 febbraio una nuova perturbazione di origine polare marittima si appresterà a raggiungere l’Italia apportando maltempo dapprima sulle regioni settentrionali e in successiva estensione su quelle centrali e Campania nella giornata successiva. La neve tornerà ad imbiancare alcune cime montanare, come vedremo.