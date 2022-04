METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI residuali in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile: ecco dove

Maltempo in espansione questa sera

L’arrivo di una perturbazione proveniente dallo Stretto di Gibilterra ha fatto sì che nella giornata odierna si registrasse un visibile peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con i rovesci e gli acquazzoni che hanno interessato solo specifici settori di quest’ultima (scopri quali). Nella serata corrente il fronte instabile si sta estendendo verso meridione, con piogge localmente anche intense che colpiscono Campania, Molise e la Puglia centro-settentrionale.

Verso un miglioramento domani, ma con maltempo residuo

Una nuova immediata spinta da parte dell’Anticiclone afroazzorriano contribuirà nella giornata di domani giovedì 7 aprile ad allontanare rapidamente le correnti perturbate, causando un miglioramento delle condizioni meteo che potranno tornare stabili a partire dal pomeriggio. Fino al mattino quindi sarà possibile maltempo residuo con piogge localmente anche intense che interesseranno principalmente Campania e Calabria, ma anche Basilicata e Puglia. Tempo che si manterrà più stabile altrove e con temperature di nuovo in aumento specie nei valori massimi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica e ionica meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sardegna, Sicilia occidentale, settentrionale e nord-orientale, Puglia, resto di Campania, Basilicata e Calabria e dal pomeriggio su Valle d’Aosta e Piemonte settentrionale e occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in generale e locale sensibile aumento al Nord e in diminuzione al Sud. Venti: forti o di burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata occidentale; localmente forti dai quadranti occidentali su Lazio, Campania, Puglia e resto Basilicata; tendenti in serata a forti occidentali con rinforzi di burrasca su Toscana, Emilia-Romagna, Marche ed Umbria orientale. Localmente forti di Fohn sui settori alpini occidentali. Mari: molto mossi o agitati il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale settore ovest; molto mossi i restanti bacini occidentali, fino a localmente agitati il Tirreno centrale ed il Ligure, quest’ultimo molto agitato in serata; molto mossi l’Adriatico centro-meridionale al largo e lo Ionio, quest’ultimo temporaneamente agitato al largo sul settore sud-occidentale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

