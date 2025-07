Meteo – Caldo in aumento sull’Italia, ma non mancheranno dei temporali

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza defilata dell’anticiclone delle Azzorre sul vicino Atlantico, mentre una saccatura tende a distendersi dall’Islanda all’Europa occidentale. Anticiclone nord africano che tende a risalire verso il bacino del Mediterraneo centro-meridionale. In tal modo l’Italia si ritrova protetta al centro-sud dal campo altopressorio con caldo in aumento, mentre infiltrazioni umide riescono a transitare sull’estreme regioni settentrionali.

Sabato estivo sull’Italia con caldo in aumento, ma attenzioni ai temporali al nord

Tempo estivo sull’Italia. Giornata di sabato al via con nubi in aumento tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di ponente per infiltrazioni umide in quota con occasionai acquazzoni a ridosso delle Alpi; tempo stabile e soleggiato sul resto del Paese. Nel corso del pomeriggio insiste la stabilità al centro-sud, salvo addensamenti di passaggio sulle regioni centrali; temporali in formazione sulle Alpi centro-occidentali in estensione a Piemonte ed alta Lombardia. Nel corso della serata temporali tra Lombardia, Piemonte orientale, Trentino-Alto Adige e Veneto, addensamenti di passaggio al centro. Temperature estive con massime fino a +40°C in Sardegna.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 19 luglio 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Domenica caldo intenso sull’Italia, salvo qualche disturbo al nord

Saccatura in transito sul centro Europa riuscirà ancora ad influenzare le condizioni meteo su parte del nord Italia. Attesa una giornata con nubi di passaggio specie sui settori alpini e regioni di Nordovest con possibili acquazzoni sulla Liguria e tra Valle d’ Aosta, Piemonte nord-occidentale ed alta Lombardia. Tempo estivo sul resto del Paese con ulteriore aumento termico e picchi sino a +40°C su Puglia, Basilicata e Calabria.

