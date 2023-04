Meteo – Piogge e possibili temporali investiranno ancora l’Italia: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Serata di maltempo sulle aree più a nord del Paese

Le condizioni meteo appaiono ancora mediamente perturbate sulle aree più settentrionali del Paese, dove si azionano piogge e occasionali temporali localmente anche intensi, dopo che già tra questa mattina e questo pomeriggio un peggioramento ha interessato tali settori. Tale evoluzione è dovuta all’ondulazione del flusso atlantico che ha respinto il tentativo da parte dell’Alta pressione di farsi largo sul Mediterraneo centrale.

Domani ancora maltempo

Un flusso di correnti perturbate continuerà a presenziare il Mediterraneo centrale nella giornata di domani lunedì 24 aprile e ciò determinerà l’estensione del maltempo anche sui settori centrali, con piogge e possibili temporali che coinvolgeranno anche le regioni nordorientali. Un miglioramento è previsto al nordovest, con condizioni meteo che invece si manterranno relativamente stabili e asciutte al sud, fatta eccezione per qualche isolato rovescio in Campania. Le temperature inoltre non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nella giornata odierna.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia sud-orientale e Triveneto, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori alpini del Friuli Venezia Giulia; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Lombardia, su Piemonte settentrionale, Liguria di Levante, Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, su Campania e settori centro-settentrionali di Basilicata e Puglia, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori appenninici di Toscana, Umbria e Lazio orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord-Est, al Centro e su Puglia e Campania. Venti: localmente forti occidentali su Alpi occidentali, Toscana, Sardegna settentrionale, in estensione alle coste del Lazio e a tutti i settori appenninici. Mari: molto mossi il Mar Ligure, le Bocche di Bonifacio, il Tirreno centro-settentrionale, il Canale d’Otranto e localmente lo Ionio settentrionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 24 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

