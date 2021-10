METEO – PIOGGE e TEMPORALI anche intensi in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Maltempo no stop sull’Italia, Anticiclone assente

Seppur per diverse motivazioni, il maltempo sembra non fermarsi più sulla nostra Penisola. L’assenza di un campo di Alta pressione sul Mediterraneo centrale sta determinando una finestra instabile prolungata, con frequenti piogge e temporali sul territorio nazionale. Anche nella giornata odierna infatti assistiamo a condizioni meteo mediamente perturbate in Italia, con piogge e rovesci che si concentrano principalmente sul versante tirrenico, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge si concentrano principalmente sul settore tirrenico del Paese

L’ingresso di correnti perturbate di natura atlantica hanno quest’oggi provocato un peggioramento delle condizioni meteo ben visibile soprattutto lungo il versante tirrenico, con aumento della nuvolosità e transito di piogge e rovesci. Occasionali sono stati gli sconfinamenti verso il settore adriatico, in particolare quello meridionale, dove appaiono comunque piuttosto localizzati. Tutto ciò in un clima che appare ancora godibile di giorno e fresco nelle ore notturne. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo confermato anche nelle prossime ore

Un corridoio atlantico rimarrà praticamente aperto dai quadranti nordoccidentali e ciò confermerà la tendenza al maltempo anche nelle prossime ore, stando a quanto mostrano i principali centri di calcolo. Piogge e rovesci continueranno ad interessare in maniera isolata o sparsa principalmente il medio-basso versante tirrenico. In serata però non sono esclusi temporali e fenomeni localmente anche intensi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

