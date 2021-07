METEO – PIOGGE e TEMPORALI ancora attivi sull’ITALIA, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

In serata locali acquazzoni e/o temporali

In queste ore le condizioni meteo stanno gradualmente migliorando sulla nostra Penisola dopo che svariate celle temporalesche si sono generate su tutti i settori italiani da nord a sud in forma locale o al più sparsa. Diversi disagi si sono registrati soprattutto nel corso di questa notte a Palermo a causa dei fenomeni violenti. Tuttavia, nonostante il miglioramento, potranno persistere rovesci localizzati soprattutto sul medio-alto versante adriatico in serata e su poche altre zone italiane, come ad esempio l’interno messinese.

Temporali termoconvettivi per domani

La presenza di aria più fresca ad alta quota porrà le basi per lo sviluppo nelle ore pomeridiane dei classici temporali termoconvettivi che interesseranno principalmente i settori dell'Appennino meridionale, con fenomeni localmente anche intensi e in occasionale sconfinamento verso le coste (specie in Campania). Possibili temporali anche nelle zone interne della Sicilia e sulle Alpi marittime. Le condizioni meteo andranno generalmente migliorando con l'avvento della serata.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche occidentali e meridionali, Abruzzo, Molise, settori orientali del Lazio meridionale, regioni meridionali peninsulari e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati localmente moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini del Piemonte occidentale, Romagna, settori costieri delle Marche settentrionali, Umbria orientale, Lazio orientale e meridionale, Sardegna meridionale e centro-orientale e resto della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento nei valori massimi su Sardegna occidentale, Calabria e Sicilia. Venti: inizialmente forti orientali su Romagna e regioni del medio versante Adriatico, in attenuazione. Localmente forti settentrionali su Sicilia meridionale. Mari: molto mossi il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

