METEO – MALTEMPO in SICILIA, un NUBIFRAGIO nella notte su PALERMO manda in tilt la città; il video

Meteo Italia, il Paese è ancora nella morsa della goccia fredda

Meteo – L’Italia è ancora nella morsa del maltempo. La causa è da imputare ad una circolazione depressionaria in azione tra i Balcani ed il nostro Paese, alimentata da masse d’aria fredde in quota e da un minimo barico al suolo attualmente centrato sul basso Tirreno. La ciclogenesi è quindi responsabile di fenomeni a tratti anche intensi, durante le ore diurne concentrati in particolare sui settori interni, mentre nel corso della notte e del primo mattino di origine marittima, quindi penalizzando in particolare le aree costiere. I nubifragi, dopo aver interessato nella giornata di ieri i settori adriatici, si sono trasferiti nottetempo su quelli del basso Tirreno, penalizzando in particolare la Sicilia; a Palermo un nubifragio ha mandato in tilt la città. Nella prossima pagina parleremo nel dettaglio del maltempo che ha colpito la Sicilia.

Temporali e nubifragi attesi nelle prossime ore

Meteo – Il maltempo non allenta la presa in Italia. Anche nella giornata odierna le condizioni meteorologiche si manterranno a tratti perturbate su alcune regioni italiane. In particolare sono attesi forti temporali e nubifragi sul medio-basso Adriatico, Campania, Calabria e Sicilia nordorientale. Non si esclude la formazione di trombe d’aria. Instabilità, ma meno intensa, è attesa anche al nordest, Lazio e zone interne della Toscana. La ventilazione si manterrà dai quadranti settentrionali, con le temperature attese ancora al di sotto delle medie del periodo.

Estate in affanno, domani ancora rischio nubifragi

Meteo – L’Estate faticherà a riprendersi pienamente dopo il brusco stop subito nel corso degli ultimi giorni. Nonostante nel corso della prossima settimana il campo barico subirà una graduale ripresa, la circolazione si manterrà mediamente settentrionale sull’Italia rinnovando condizioni d’instabilità diurna su molte regioni. Domani sarà ancora elevato il rischio forti temporali in particolare su Campania, Molise, Basilicata e Puglia. Piogge e temporali a ciclo diurno non risparmieranno anche il Piemonte occidentale, il medio-basso Lazio, la Calabria e le zone interne delle due Isole Maggiori. Nel corso della notte un violento nubifragio ha colpito Palermo, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

