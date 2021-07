METEO – PIOGGE e TEMPORALI attesi al Nord con possibili NUBIFRAGI. Vediamo quando e dove

Maltempo intenso con locali nubifragi sulle regioni del Nord

Oltre a favorire il richiamo di aria calda verso le regioni centro-meridionali, la saccatura atlantica porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, con la fase più intensa del maltempo prevista nella giornata di giovedì, quando la saccatura transiterà proprio su tali regioni. Temporali molto intensi inizieranno a colpire le Alpi occidentali già dalla giornata di mercoledì e soprattutto la notte su giovedì. Durante la mattinata di giovedì le precipitazione si andranno ad estendere alle regioni di Nord-Ovest, con piogge sparse e localmente intense. Nella seconda parte della giornata le piogge si estenderanno su tutte le regioni settentrionali, con precipitazioni intense e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Molta l’attenzione va posta alle regioni di Nord-Ovest, in particolar modo al Piemonte e le zone occidentali della Lombardia, dove le precipitazioni potranno essere molto intense e abbondanti. Su queste zone sono infatti previsti violenti temporali che potranno assumere carattere di nubifragio, provocando allagamenti e frane. Il modello matematico europeo ECMWF vede più di 100 mm di pioggia in 24 ore tra il Varesotto e il Piemonte settentrionale, mentre GFS vede più colpite le zone centrali del Piemonte con quasi 50 mm di piogge in 6 ore nel pomeriggio. Non ci resta che aspettare per avere maggiori dettagli.