METEO ITALIA: break dell’estate a metà mese? Vediamo gli ultimi aggiornamenti

Picco delle temperature in quota che verrà raggiunto entro Giovedì con valori a 1500 metri circa intorno a +25 gradi. Lo stesso modello indica per la giornata di Venerdì il transito di un cavetto d’onda sulle regioni del Nord con annesso peggioramento meteo e calo termico. Calo delle temperature anche al Centro Italia con valori che si riporteranno più vicini alle medie del periodo. Non sono comunque previste al momento precipitazioni di rilievo sulle regioni del Centro-Sud ma solo un calo termico.

Temperature in aumento già nelle prossime ore con l’anticiclone africano che porterà le massime sulle zone interne del Centro e del Sud anche a raggiungere i +37/39 gradi, in particolare su Umbria, Lazio, Sardegna e Sicilia. Tra domani e Giovedì picco del caldo con condizioni meteo stabili su tutta l’ Italia e temperature che potrebbero sfiorare o localmente superare i +40 gradi su Romagna, Umbria, Lazio e Sardegna. Punte localmente anche superiori su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. A seguire caldo in attenuazione a partire dalle regioni del Nord con valori di temperatura che si riporteranno più vicini alle medie del periodo.

Break dell’estate entro metà luglio secondo alcuni modelli

Premesso che si tratta solo di una tendenza meteo sul lungo periodo, non possiamo non notare come il modello americano GFS anche questa mattina mostri per la metà di luglio un break dell’estate. In particolare entro metà mese l’anticiclone potrebbe spostare i suoi massimi verso Atlantico e Penisola Iberica lasciando spazio alle correnti umide atlantiche sul Mediterraneo. Se confermato ci dobbiamo attendere un vero e proprio break dell’estate con temperature in calo e piogge e temporali diffusi. Non molto diverso il modello europeo ECMWF che conferma un affondo atlantico con una goccia fredda che si isolerebbe sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili per diversi giorni.