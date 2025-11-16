Meteo – Piogge e temporali continuano a colpire l’Italia, con maltempo in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Quadro instabile sull’Italia

L’afflusso di correnti più umide e instabili di matrice atlantica sta determinando in queste ore la prosecuzione dell’ondata di maltempo sul nostro Paese, con l’ingresso di piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, che imperversano soprattutto sulle regioni settentrionali e su parte del centro, tra cui Toscana settentrionale e Sardegna nordoccidentale. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale complessivo aveva destato già dalla giornata di ieri un po’ di apprensione dal Dipartimento della Protezione Civile, che infatti, aveva diramato ieri un’allerta valida per oggi per alcuni settori. Il maltempo non si è fatto attendere e, come scritto in precedenza, imperversa soprattutto al nord e parte del centro lasciando decisamente ai margini il meridione, con temperature che, in questo contesto, subiscono una diminuzione proprio al settentrione.

Maltempo in arrivo in Italia anche nelle prossime ore

Le prossime ore non saranno risparmiate dal maltempo, con piogge e occasionali temporali che verranno pertanto alimentati da un flusso costante di correnti più umide e instabili di matrice atlantica sul bacino del Mediterraneo centrale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le aree maggiormente colpite dall’instabilità saranno sempre quelle del settentrione e parte del centro, con il coinvolgimento quindi della Toscana settentrionale e della Sardegna nordoccidentale.

Maggiore stabilità sul resto del centro e del sud

Le condizioni meteo sulle regioni meridionali e sulle rimanenti aree del centro risulteranno relativamente più stabili e asciutte, seppur con nuvolosità in progressivo aumento: soprattutto lungo il versante tirrenico, infatti, i cieli potranno risultare perlopiù nuvolosi, preludio dell’estensione del maltempo atteso per la prossima notte e su cui approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

