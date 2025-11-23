Meteo Milano – Domenica stabile, ma con freddo intenso; torna il maltempo ad inizio settimana

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata da un momentaneo aumento del campo barico sull’Italia con meteo in miglioramento, ma con clima freddo. Prossima settimana attesi nuovi impulsi perturbati. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 23 novembre

Nella giornata di domani è attesa ancora stabilità sulla Lombardia con cieli poco nuvolosi sulla città di Milano. Tendenza al graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con cieli nuvolosi nel corso della sera. Deboli fenomeni nottetempo a ridosso di Alpi e Prealpi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in ulteriore calo e comprese tra -2/-1°C di minima ed i +6/+7°C di massima.

Meteo Milano lunedì 24 novembre

Giornata di lunedì 24 novembre all’insegna di una mattinata con cieli molto nuvolosi su tutta la Lombardia a cui potranno essere associati occasionali deboli fenomeni, nevosi sin verso i 200-400 metri. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali attesi deboli fenomeni su tutta la Lombardia con nevicate ancora a bassa quota sui settori settentrionali della regione. Temperature in ulteriore calo nei valori massimi, in aumento le minime e comprese tra +2/+3°C di minima ed i +4/+5°C di massima.

Prossima settimana torna il maltempo

Meteo che volgerà verso un nuovo peggioramento nel corso della prossima settimana. La posizione defilata dell’alta pressione favorirà l’ingresso di nuovi impulsi perturbati. Attesa una prossima settimana dinamica con il passaggio di nuove intense perturbazioni responsabili di maltempo a tratti anche su Milano. Freddo intenso ad inizio settimana, poi dalla seconda parte è atteso un graduale aumento.

