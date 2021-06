METEO – PIOGGE e TEMPORALI in accentuazione, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile; ecco dove

Meteo in atto sull’Italia

Le condizioni meteo sul nostro Paese volgono verso un generale peggioramento. Il campo anticiclonico, infatti, mostra i primi sintomi di indebolimento, con molte nubi in transito sulle regioni centro-meridionali italiane. Un cedimento dei geopotenziali sul nord Italia, invece, sta rendendo instabile l’atmosfera, con nubi convettive in rapido sviluppo su Piemonte, settori alpini e prealpini con acquazzoni e temporali. Il weekend subirà un’accentuazione dell’instabilità nella giornata di domani, quando scatterà l’allerta gialla della Protezione Civile per diverse regioni; vedremo nella prossima pagina le aree che potrebbero essere coinvolte dai fenomeni maggiori.

Meteo instabile domani al centro-nord

Nella giornata di domani, domenica 6 giugno, l’ulteriore cedimento dei geopotenziali sul Mediterraneo centrale, favorirà un’accentuazione dell’instabilità al centro-nord. In particolare i fenomeni sono attesi a partire dalle ore pomeridiane e serali, in successiva estensione a Campania, Molise e nord della Puglia. Acquazzoni e temporali attesi anche sulla Sardegna, specie durante la prima parte di giornata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Bollettino della Protezione Civile per domenica 6 giugno 2021

Entrando in merito al bollettino meteorologico emesso in data odierna dalla Protezione Civile e valido per la giornata di domenica 6 giugno, vi riportiamo la previsione meteo per domani: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Emilia-Romagna, Lombardia orientale e settentrionale, settori meridionali di Toscana, Umbria e Marche e settori settentrionali di Sardegna, Lazio ed Abruzzo, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del Centro-Nord e sui settori settentrionali di Puglia e Campania, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile calo al Nord-est e sulla Sardegna. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

