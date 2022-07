METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA anche nelle PROSSIME ORE, ecco i dettagli

Flusso perturbato in discesa sul Mediterraneo centrale

Un flusso di correnti più fresche e instabili in ingresso ad alta quota sul Mediterraneo centrale sta provocando un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola che ha fin qui interessato soprattutto le aree più settentrionali dello stivale, non mancando tuttavia di provocare persino qualche disagio o danno sulle regioni centrali. Le temperature inoltre risultano in calo al passaggio dei fenomeni e mediamente in calo anche nel resto del Paese, dove però continuano ad attestarsi su valori superiori alla media di riferimento.

Piogge e temporali anche nella giornata odierna

Condizioni meteo mediamente perturbate riguardano soprattutto le aree più settentrionali nella giornata odierna, con la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali localmente anche molto intensi nel corso del pomeriggio. Sulle regioni centro-meridionali le condizioni atmosferiche invece rimangono stabili, dopo i temporali che si sono abbattuti ieri soprattutto sulle zone più interne e con temperature tipicamente estive.

Prossime ore ancora maltempo

L’azione del flusso di correnti perturbate sopra menzionato porterà ancora allo sviluppo, formazione e rigenerazione di piogge e temporali nella serata odierna su alcune delle aree settentrionali, con temperature che si riveleranno più fresche laddove il maltempo ha colpito e colpirà. Discorso totalmente opposto invece sulle regioni centro-meridionali dove, stando a quanto prospettato dai principali centri di calcolo, le condizioni meteo si manterranno ancora stabili e asciutte, con temperature superiori alla media del periodo.

CONTINUA A LEGGERE.

Piogge e possibili temporali in Lombardia e Trentino Alto Adige

Piogge e possibili temporali dunque potranno continuare ad interessare alcune aree del nord Italia, in particolare la Lombardia e il Trentino Alto Adige con fenomeni localmente ancora molto intensi. Le temperature, come più volte ribadito nel presente editoriale, andranno calando al passaggio dei fenomeni mentre altrove si patirà ancora la presenza di una massa d’aria piuttosto calda persistente, con valori oltre la media di riferimento.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.