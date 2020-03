METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città interessate

Oggi maltempo sulle regioni centro-meridionali

Nella giornata odierna grazie alla traslazione del minimo depressionario di una perturbazione di origine afro-mediterranea verso il Mar Tirreno, le condizioni di maltempo hanno interessato in maniera diffusa mezza Italia, in particolare le regioni centro-meridionali. Le correnti sciroccali hanno favorito il fenomeno dello stau sulla Calabria con piogge forti anche talvolta a carattere di nubifragio sul versante jonico. Nelle prossime ore intensificazione dei fenomeni anche in Abruzzo dove la neve cadrà dai 1300/1600 metri dipendentemente dai settori di riferimento.

Domani forte instabilità con temporali al centro-sud

Nella giornata di domani venerdì 27 marzo la perturbazione di origine afro-mediterranea continuerà a produrre i suoi effetti soprattutto sulle regioni centro-meridionali del Paese. In particolare si prevedono forti piogge anche a carattere temporalesco sulle coste tirreniche della Sicilia e anche sul medio-basso versante adriatico, dove tuttavia l’attività elettrica sarà meno probabile. Le piogge coinvolgeranno comunque tutto il centro-sud, in maniera più o meno intensa e talvolta il maltempo verrà altresì accompagnato da forti venti con raffiche burrascose. Attesa anche qualche nevicata sulle Alpi marittime al di sopra dei 1100/1200 metri.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Basilicata, Campania meridionale, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare su Sardegna nord-orientale, Marche meridionali, settori costieri e meridionali di Abruzzo, Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica settentrionale. da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Centro-Sud, Valle d’Aosta, Piemonte centro-meridionale, Liguria ed Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: deboli residue: su Piemonte occidentale, entroterra ligure di Ponente, con quota neve mediamente al di sopra dei 300-500 metri; al di sopra dei 600-800 metri sui settori appenninici di Abruzzo e Molise. Ovunque con quota neve in rialzo. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile aumento al Centro-Nord. Venti: forti: nord-orientali o settentrionali su regioni dell’Alto Adriatico, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Liguria, Marche ed Alto Lazio; sud-occidentali su Sicilia e Calabria; dai quadranti meridionali sul resto del Centro peninsulare e del Sud. Ovunque in attenuazione. Mari: molto mossi tutti i mari, localmente agitato il Mar Ligure. Moto ondoso in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.