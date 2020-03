METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi instabilità a tratti in Italia, soprattutto nelle aree interne

Dopo una giornata come quella di ieri caratterizzata dalla forte instabilità a causa del passaggio di una saccatura di origine nordatlantica, nella giornata di oggi il maltempo ha colpito ancora il nostro Paese, ma in maniera nettamente meno intensa e diffusa. Le piogge hanno infatti interessato particolarmente le aree interne, li dove lo stau ne favorisce maggiormente lo sviluppo, con accumuli comunque generalmente deboli. Sul resto d’Italia, malgrado la stabilità, i cieli sono comunque apparsi piuttosto nuvolosi.

Domani altro maltempo in arrivo

Per la giornata di domani mercoledì 4 marzo è previsto l’arrivo di altre piogge, nonostante lo spostamento della perturbazione verso oriente. In particolare, le aree che ne verranno interessate saranno quelle relative all’Emilia-Romagna e il Veneto (in special modo il veneziano), tra le primissime ore della mattina e il pomeriggio, con accumuli comunque deboli. L’instabilità colpirà però durante la giornata anche la Sicilia, in particolar modo il versante occidentale. I fenomeni qui potrebbero a tratti essere anche intensi, con accumuli generalmente deboli e puntualmente moderati.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori sud-orientali, dove i fenomeni temporaleschi saranno più frequenti; isolate, anche a carattere rovescio, su Veneto meridionale, Emilia-Romagna orientale, Marche, Abruzzo, Molise, settori appenninici di Umbria e Lazio, Sardegna sud-occidentale e sulle restanti regioni meridionali, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: dal pomeriggio sparse su Valle d’Aosta, con apporti deboli o moderati; sull’Appennino centrale al di sopra dei 900-1100 m, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale calo nei valori minimi, anche sensibile sul nord-ovest e sulle regioni meridionali. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sulle due isole maggiori e sui settori adriatici centro-settentrionali. Mari: agitati il Mare e il Canale di Sardegna e localmente lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno meridionale e lo Ionio meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.