METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA nei primi giorni della settimana con NEVE anche a bassa quota

Nella giornata di martedì la saccatura depressionaria raggiungerà la Penisola Italiana portando precipitazioni anche intense sulle regioni di Nord-Est e su quelle centrali. Nella seconda parte della giornata il maltempo raggiungerà anche il Sud e la Sicilia, mentre avremo un graduale miglioramento al Nord-Ovest. Nella giornata di mercoledì la saccatura dovrebbe isolarsi sulle regioni del Sud Italia portando ancora un po’ di maltempo. Condizioni meteo in miglioramento invece al Centro-Nord con ampie schiarite in arrivo .

La saccatura depressionaria che muove verso est dalla Penisola Iberica, entro la notte raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale, approfondendo un minimo al suolo e una piccola goccia d’aria fredda in quota raggiungerà le regioni di Nord-Ovest. Instabilità quindi in aumento sulle regioni settentrionali, sul medio-alto versante tirrenico e la Sardegna, con precipitazioni intense e diffuse specie al Nord e sulla Toscana, anche a carattere di rovescio e temporale. Maltempo che porterà anche neve a bassa quota al Nord-Ovest, con ficchi fino in pianura tra Piemonte e Lombardia e fino alla bassa collina nelle zone interne della Liguria . Peggioramento meteo che porterà comunque discreti accumuli di neve sulle Alpi localmente fin verso i fondovalle. Neve anche sull’Appennino centro-settentrionale generalmente oltre i 1200-1400 metri.

Torna l’alta pressione da metà settimana

Dopo il transito della saccatura, i principali modelli mostrano l’anticiclone delle Azzorre in espansione sull’Europa occidentale e il Mediterraneo. Questo porterà tempo stabile in Italia nella seconda parte della settimana, con cieli soleggiati e temperature in aumento, anche di 6-8 gradi al di sopra della media soprattutto al Nord. Avremo cosi un anticipo di primavera in Italia. Anche per il seguito si potrebbe immaginare un dominio dell’alta pressione sull’Europa centro-occidentale, con l’indice NAM ben al di sopra del valore di soglia che ci fa dedurre un vortice polare molto compatto anche a lungo.