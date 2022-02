METEO – MALTEMPO anche intenso in arrivo in ITALIA, poi largo ad un IMPONENTE ANTICICLONE, i dettagli

Pausa maltempo in Italia tra mattina e pomeriggio

Dalle prime ore di questa mattina le condizioni meteo sono tornate a risultare generalmente stabili sulla nostra Penisola, sia pur in un contesto di cieli spesso disturbati soprattutto sulle regioni centrali e, in parte, anche in quelle meridionali. Un cedimento dell’Alta pressione ha infatti favorito l’abbassamento del flusso polare che, tra la giornata di ieri e le primissime ore di oggi, ha provocato qualche isolato rovescio che ha coinvolto soprattutto i settori orientali dello stivale. Tale fase di stabilità ha insistito sullo stivale fino a questo pomeriggio, prima di cedere nuovamente in queste ore innanzi all’avanzata di un peggioramento dai quadranti occidentali e che interessa principalmente il medio Tirreno.

Primi rovesci sui settori centrali tirrenici

Tuttavia l’assenza di un campo di Alta pressione sul Mediterraneo centrale risulta evidente dalle immagini satellitari che mostrano annuvolamenti a tratti anche molto consistenti sui settori centrali, dove peraltro stanno avanzando le prime precipitazioni, perlopiù deboli o moderate. Nonostante il contesto suggerisca un peggioramento imminente, le temperature sulla nostra Penisola si attestano attualmente su valori mediamente ancora miti relativamente al periodo, soprattutto in quelli minimi e nonostante un calo registrato specialmente sulle regioni settentrionali.

Maltempo colpisce l’Italia, con neve finanche in pianura al nordovest

L’avanzamento di una saccatura di origine polare marittima porterà i suoi effetti più evidenti a partire dalla giornata di domani lunedì 14 febbraio in Italia, con un peggioramento che interesserà il medio-alto versante tirrenico e in successiva estensione in serata sul nordovest, con neve finanche in pianura in Piemonte e Lombardia occidentale entro la notte. Per la giornata di martedì 15 febbraio il maltempo si estenderà al nordest e sui settori tirrenici centro-meridionali con fenomeni localmente intensi e occasionalmente accompagnati da attività elettrica. Occasionali sconfinamenti plausibili sul versante adriatico. La neve al centro-sud tornerà a cadere solamente a quote di montagna. Poi un robusto Anticiclone sembra tornare ad elevarsi verso lo stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.