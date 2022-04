METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo torna in azione in Italia

L’evoluzione sinottica vede un netto arretramento dell’Alta pressione di stampo afroazzorriano in queste ore, in favore della discesa di correnti più fresche e instabili di natura atlantica che già durante il pomeriggio hanno portato condizioni di maltempo sulla nostra Penisola. Piogge e occasionali temporali continueranno ad interessare in maniera prevalentemente isolata alcune aree del Paese in serata (scopri quali), con temperature che comunque non subiranno significative variazioni rispetto a quelle registrate negli ultimi giorni.

Domani altro maltempo in arrivo in Italia

L’afflusso di correnti sempre più instabili di natura atlantica porteranno un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo nella giornata di domani domenica 1° maggio in Italia, nonché Festa dei Lavoratori, con piogge e temporali che andranno concentrandosi soprattutto sulle aree interne del centro, soprattutto sull’Appennino. Isolati rovesci potranno inoltre interessare anche le aree meno interne e fin sulla costa specie sul medio Tirreno. Piogge in risalita dal Mediterraneo meridionale anche sui settori jonici del sud, provenienti da un’area depressionaria presente sui Paesi nordafricani. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su regioni settentrionali, Toscana, Marche, Umbria, Lazio centro-settentrionale e Sicilia meridionale, in estensione dalla tarda mattinata al resto delle regioni centrali peninsulari, a Sardegna orientale, settori montuosi di Campania e Basilicata, settori meridionali e rilievi della Calabria, Puglia meridionale e resto della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori alpini centro-orientali. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su regioni centro-settentrionali e Sicilia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani:Per la giornata di domani, Domenica 1 maggio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Marche: Marc-1, Marc-5, Marc-3

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni