METEO – Primi disturbi di MALTEMPO in ingresso con PIOGGE in estensione nelle PROSSIME ORE: i dettagli

Anticiclone in arretramento sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno gradualmente peggiorando in queste ore a causa dell’arretramento dell’Alta pressione e il successivo ingresso di correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti settentrionali e di matrice atlantica. E’ quindi terminata la fase di bel tempo che per lunghi tratti di questa settimana ha interessato l’Italia, con il maltempo che torna ad attivarsi sul territorio nazionale.

Temperature ancora primaverili

Anche le immagini satellitari mostrano un visibile peggioramento delle condizioni meteo che riguarda le regioni settentrionali, dove la nuvolosità è notevolmente aumentata rispetto a quanto osservato nei passati giorni. Le temperature continuano comunque ad attestarsi su valori tipicamente primaverili e tutto sommato gradevoli soprattutto nelle ore diurne e nonostante la diminuzione che ha quest’oggi interessato alcune aree del nord Italia in particolare. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Primi rovesci in attivazione al nord Italia

In queste ore appare pressoché evidente la formazione di rovesci localizzati o sparsi che riguardano alcune aree del settentrione, come ad esempio l’Emilia, ma anche l’arco alpino, qui con occasionali temporali. Nel corso delle prossime ore, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le correnti perturbate progrediranno ancora verso l’Italia e l’Alta pressione finirà per arretrare ulteriormente, provocando di conseguenza un’espansione del maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo abbraccerà tutto l’arco alpino colpendo anche la Liguria

Le condizioni di maltempo dunque andranno gradualmente e leggermente espandendosi nel corso delle prossime ore sull’Italia, con piogge e occasionali temporali che riguarderanno l’intero arco alpino, in maniera però sempre localizzata o sparsa e con quota neve che si attesterà comunque oltre i 1.800/1.900 metri. I fenomeni potranno sconfinare persino su alcune aree della Liguria, in particolare quelle occidentali. In serata è previsto un graduale miglioramento, ma con rovesci isolati che continueranno ad azionarsi con tutta probabilità sull’alto versante tirrenico e area emiliana.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.