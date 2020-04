METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo sull’ITALIA nelle prossime ore, ecco dove

Bentornata primavera!

Dopo qualche giorno di stabilità che ha seguito un periodo caratterizzato prevalentemente dal maltempo, soprattutto durante la terza decade di marzo e i primissimi giorni di aprile, si può finalmente sentenziare l’arrivo della primavera, con i cieli pressoché soleggiati quasi ovunque, eccezion fatta per qualche disturbo apportato da una perturbazione insistente lungo il Mediterraneo orientale. In particolare si registra fitta nuvolosità nel reggino e in Sicilia, con tempo in prevalenza asciutto in questo momento.

Bel tempo e temperature primaverili su tutta l’Italia peninsulare

Il bel tempo coinvolge invece interamente l’Italia peninsulare dove a prevalere sono i cieli pressoché soleggiati, evidenti anche dal satellite meteorologico. L’azione di un esteso promontorio anticiclonico che avvolge non solo la nostra Penisola, ma anche buona parte del continente europeo continua in questi giorni ad apportare i suoi effetti non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche da quello termico: temperature infatti si registrano oltre la media del periodo quasi ovunque, con massime fino a +23/+24°C localmente.

Circolazione secondaria dai quadranti orientali contiene le temperature al sud Italia

Si registrano invece temperature nettamente inferiori alle massime prima enunciate sulle regioni meridionali italiane, soprattutto in Sicilia, dove insiste una circolazione secondaria proveniente dai quadranti orientali a causa di una perturbazione che sta coinvolgendo da diversi giorni le zone est del Mediterraneo. La Sicilia è quella che generalmente sta misurando temperature più fresche anche a causa della copertura nuvolosa che ne impedisce l’irraggiamento solare.