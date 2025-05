Meteo – Piogge e temporali in azione in Italia, ma con nuovo miglioramento in vista nelle prossime ore

Tempo instabile in Italia

L’afflusso di correnti più umide e instabili che scorrono ai bordi del piccolo promontorio anticiclonico di stampo africano permette l’infiltrazione di tali correnti nel bacino del Mediterraneo centrale che, a sua volta, favorisce la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali localmente anche intensi nelle ore pomeridiane e sulle aree più interne e montuose del Paese. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Sia pure in un contesto di maltempo pressoché ordinario, il quadro previsionale aveva indotto la Protezione Civile ad emettere un’allerta già ieri valida per alcuni settori del Paese. L’instabilità non ha mancato di portare anche quest’oggi i suoi effetti sul territorio nazionale, con il piccolo promontorio anticiclonico di stampo africano suddetto in difficoltà nel bacino del Mediterraneo centrale, come da ormai diversi giorni a questa parte.

Nuovo miglioramento in vista nelle prossime ore

Come spesso è avvenuto recentemente, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono destinate a migliorare nel corso delle prossime ore: il tramonto assottiglierà il gradiente termico verticale che è ciò che favorisce l’azionamento dei moti convettivi, determinando, come negli ultimi giorni, l’esaurimento della fenomenologia entro sera. Qualche isolata e residuale eccezione potrebbe ancora interessare alcune zone del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Sardegna e Piemonte occidentale con isolati rovesci

La Sardegna e il Piemonte occidentale potranno fare i conti ancora con isolati rovesci in serata, innescati dalla presenza di un’area depressionaria presente sul Mediterraneo occidentale. Sul resto della nostra Penisola le condizioni meteo dovrebbero tornare generalmente stabili e asciutte, con temperature che peraltro confermeranno una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

