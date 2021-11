METEO – PIOGGE e TEMPORALI intensi e persistenti, la Protezione Civile emana ALLERTA ROSSA, ecco dove

Prossime ore forte maltempo e possibili nubifragi

La seconda parte della giornata odierna ha tutta l’aria di risultare instabile come se non più della prima. Dopo infatti che fino al pomeriggio piogge e temporali localmente anche intensi (specie sui settori costieri) hanno interessato aree quali le Isole Maggiori e il medio Tirreno, con instabilità anche sulle regioni settentrionali, in serata il fronte di maltempo si sposterà verso est, colpendo parte del centro e gran parte del sud, dove appaiono possibili dei nubifragi (scopri dove).

Perturbazione in auge per domani, piogge e temporali anche intensi e persistenti

La situazione meteorologica in Italia strizzerà l’occhio ancora al maltempo per domani venerdì 26 novembre che si centrerà principalmente su gran parte dei settori tirrenici e sul nordest. Forti piogge e temporali sono attesi sulla Calabria tirrenica per tutta la giornata in maniera incessante o con poche e brevi pause, mentre sul resto del versante tirrenico (Sardegna inclusa) tali fenomeni assumeranno carattere relativamente più “debole” pur mantenendo comunque una certa consistenza. Forte maltempo potrebbe interessare anche la Puglia; sono inoltre previsti rovesci sparsi al nordest e Lombardia e zone interne delle regioni centrali adriatiche. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri di Sardegna occidentale, Lazio meridionale, Campania, Basilicata occidentale e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, puntualmente molto elevati sulle zone tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Lombardia orientale, Emilia-Romagna, Liguria centro-orientale, sul resto di Campania, Basilicata e regioni centrali, Puglia, Calabria meridionale e Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Veneto settentrionale, Friuli, settori costieri della Toscana centro-meridionale, Sardegna centrale, Umbria meridionale, resto di Lazio e Campania, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Sicilia occidentale e versante tirrenico della Calabria meridionale. Nevicate: al di sopra degli 800-1000m sui settori alpini, con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento su Lombardia e Triveneto; massime il locale sensibile aumento al Nord, in locale sensibile diminuzione su Campania, Basilicata e Calabria. Venti: da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, occidentali sulla Sardegna e dai quadranti meridionali sulla Puglia; tendenti a forti sud-occidentali sul resto delle regioni centro-meridionali, con rinforzi di burrasca sui settori tirrenici ed appenninici. Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini centro-meridionali, temporanemanete molto agitati al mattino lo Ionio ed il Canale d’Otranto, ed in serata il Tirreno centro-meridionale settore est; tendente a molto mosso il Mar Ligure, fino ad agitato in serata. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

