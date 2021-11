METEO – PIOGGE e TEMPORALI intensi insistono in ITALIA, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Violenti temporali e forti nevicate in arrivo in serata

L’affondo di una saccatura di origine nordatlantica ha determinato nella giornata odierna un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e temporali anche intensi tornati protagonisti sull’Italia. Nubifragi hanno già imperversato sul casertano nella prima parte di oggi, con allagamenti e disagi. Violenti temporali tuttavia potrebbero ancora interessare il Lazio meridionale in serata, mentre forti nevicate colpiranno le Alpi a partire dai 1.400/1.700 metri (dipendentemente dai settori alpini) salvo locali eccezioni al ribasso.

Domani altra giornata di maltempo

Continueranno a fluire anche nella giornata di domani giovedì 4 ottobre correnti perturbate di natura nordatlantica, principale causa della persistenza dell’instabilità: si tratterà sostanzialmente del proseguo dell’ondata di maltempo attualmente in vigore, con le precipitazioni che si concentreranno dunque nella prima parte di giornata ancora sui settori centrali (anche particolarmente intense nelle prime ore della notte) e su quelli nordorientali, dove la quota neve scenderà fin sui 1.100/1.200 metri in mattinata sul Trentino Alto Adige. Rovesci e possibili temporali anche in Campania fino al primo mattino, con piovaschi ad intermittenza che si protrarranno fino in serata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Piemonte sud-orientale, Triveneto, Liguria di Levante, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Sardegna meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale, Basilicata occidentale e Sicilia settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati specie su Lombardia orientale, Triveneto, settori interni e montuosi di Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo e Molise e sulla Campania centro-settentrionale. Nevicate: al di sopra dei 1300-1500 m sulle aree alpine, con apporti al suolo generalmente deboli, in esaurimento nel corso della mattinata. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento sulle regioni meridionali. Venti: forti dai quadranti meridionali al Sud, con rinforzi di burrasca su Puglia centro-meridionale; forti sud-occidentali sulle coste toscane e con rinforzi fino a burrasca sull’Appennino centro-settentrionale. Mari: inizialmente agitato il Mar Ligure e l’Adriatico meridionale al largo, molto mossi i restanti bacini, tutti con moto ondoso in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.