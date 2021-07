METEO – PIOGGE e TEMPORALI tornano in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le ZONE COLPITE

Tempo in prevalenza stabile oggi

La giornata di oggi è passata in cavalleria come quella probabilmente più stabile dell’intera settimana. Nonostante ciò non sono mancati isolati rovesci o temporali che hanno comunque interessato le solite aree del Paese, in particolare quelle dell’estremo nordest. Il tempo comunque sta migliorando in queste ore in tutto il Paese, anche se, come vedremo nel presente editoriale, si tratterà di un miglioramento solamente temporaneo.

Primi spiragli atlantici per domani

L’avanzamento di una saccatura in arrivo dai quadranti nordoccidentali causerà i primi spiragli instabilità sulle aree più nordoccidentali della nostra Penisola: a partire dal pomeriggio l’arco alpino e subalpino nordoccidentale e immediate adiacenze potranno avere a che fare con piogge e temporali localmente anche intensi, accompagnati da un calo delle temperature al passaggio dei fenomeni. Rimane invece stabile e con caldo pienamente estivo sulle restanti aree del Paese. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta e sui settori alpini centro-settentrionali del Piemonte ed occidentali della Lombardia, in locale estensione alle prospicenti aree di pianura, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori alpini, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi in locale sensibile aumento sulla Sardegna occidentale; massime molto elevate sulla Sardegna, elevate sulle zone interne e pianeggianti delle restanti regioni, fino a localmente molto elevate su Sicilia orientale e Puglia settentrionale. Venti: tendenti a forti sud-orientali sulla Sardegna. Mari: tendente a molto mossi il Mare di Sardegna ed il Tirreno centrale settore ovest. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

