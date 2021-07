PREVISIONI METEO domani 23 luglio: sole prevalente sull’ITALIA ma con qualche temporale non escluso

Situazione sinottica europea

Un campo di alta pressione si estende dal Mediterraneo occidentale fin sul Mare del Nord dove posiziona i suoi massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini con una profonda circolazione depressionaria e un minimo al suolo intorno a 995 hPa a nord-est della Scandinavia. Un’altra goccia fredda in quota si avvicina dall’Atlantico all’Europa occidentale dove porterà un peggioramento del tempo nel corso dei prossimi giorni.

Previsioni meteo per domani, 23 luglio

Al Nord: Al mattino nubi sparse al Nord-Est con locali piogge tra Veneto e Friuli, asciutto con sole prevalente altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge o temporali su Alpi e Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 23 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati acquazzoni o temporali possibili lungo l’Appennino, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.