Meteo – Piogge in arrivo in Italia tra oggi e domani con neve sulle Alpi, torna l’anticiclone per Capodanno

Condizioni meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede il flusso perturbato scorrere alle medio-alte latitudini, mentre un vasto campo di alta pressione si trova esteso lungo i paralleli alle latitudini più basse. Campo di alta pressione che sta subendo però una lieve flessione sul Mediterraneo, permettendo l’arrivo di un piccolo cavetto d’onda sull’Italia entro le ore serali e la notte.

Piogge in arrivo al Nord con neve sulle Alpi

L’avvicinamento del piccolo cavetto d’onda porterà nella giornata odierna condizioni meteo a tratti instabili sulle regioni settentrionali e la Toscana. Piogge deboli sono infatti attese già al mattino su Liguria di Levante, Alta Toscana, Romagna e pianure di Friuli e Veneto. Nella seconda parte di giornata fenomeni in estensione al resto del Triveneto, Lombardia ed Emilia. Deboli nevicate sulle Alpi centrali fino ai 1200-1500 metri. Nella giornata di domani ancora qualche piovasco tra Liguria, Alta Toscana e settori adriatici settentrionali. Qualche fenomeno anche sulle Alpi centrali e occidentali ma con quota neve in rialzo. Qualche pioviggine anche sulle regioni centrali del versante tirrenico.

Torna l’anticiclone per Capodanno

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, già dall’ultimo giorno dell’anno avremo una nuova espansione dell’anticiclone sub-tropicale sul Mediterraneo. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia con temperature di nuovo in aumento e clima mite che sarà evidente soprattutto in quota. Capodanno quindi stabile e con temperature sopra la media, ma non mancheranno nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure.

Tendenza meteo per il mese di Gennaio

L’Inverno sembra essersi messo in disparte da un po’ di tempo a questa parte: anche per l’avvio di Gennaio le emissioni modellistiche non mostrano particolari variazioni: infatti il modello Europeo ipotizza una vasta anomalia termica sul vecchio continente (anche dell’ordine di +2/+4°C) che andrebbe ad indicare una presenza piuttosto ingombrante dell’alta pressione per l’avvio del nuovo anno. Da verificare questa possibilità con i prossimi aggiornamenti modellistici.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni