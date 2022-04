METEO – PIOGGE inarrestabili con altri possibili TEMPORALI: la Protezione Civile emette una ALLERTA, ecco dove

Piogge e rovesci in serata

Dal niente a (forse) troppo: da qualche giorno sulla nostra Penisola si è aperta una fase estremamente dinamica, con maltempo insistente che ha interessato principalmente i settori più occidentali del Paese, non risparmiando comunque tutti gli altri. Dalla giornata odierna l’afflusso di correnti artiche dalla Porta del Rodano hanno rinvigorito le condizioni di maltempo con temperature in generale e sensibile calo e con esse la quota neve, attestatasi su valori relativamente bassi specie se relazionati al periodo.

Maltempo in arrivo anche per domani, meno diffuso

Il Mediterraneo rimarrà ancora esposto all’afflusso di correnti perturbate nella giornata di domani domenica 3 aprile, con piogge e nevicate che si attesteranno ovunque tra i 700 e i 900 metri con quota forse solo leggermente più alta in Calabria. Rovesci residui interesseranno quest’ultima e le Isole Maggiori in mattinata, mentre nel pomeriggio si concentreranno principalmente su tutto l’Appennino centro-settentrionale. In ogni caso si tratterà di fenomeni al più sparsi e occasionalmente accompagnati da attività elettrica, con isolate precipitazioni possibili anche al nordest. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Piemonte meridionale, settori appenninici settentrionali, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica ed interna, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori tirrenici di Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale. Nevicate: al di sopra dei 700-900m sulle zone interessate dalle precipitazioni, con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile calo sui settori alpini orientali; in generale aumento le massime, localmente sensibile, ad eccezione delle zone adriatiche. Venti: forti occidentali, con raffiche di burrasca, su Sardegna, Sicilia, Calabria e coste della Campania; localmente forti occidentali sul resto del Sud; tutti in attenuazione nel corso del pomeriggio. Mari: agitati Mare e Canale di Sardegna ed il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali; generale attenuazione del moto ondoso nel pomeriggio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

