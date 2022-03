METEO – PIOGGE su parte dell’ITALIA e nevicate sui rilievi nelle prossime ore, ecco dove

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Nonostante la pressione sull’Italia sia decisamente elevata, con valori compresi tra i 1030 hPa del sud Italia ed i 1038 hPa del Piemonte, nelle prossime ore saranno possibili dei locali disturbi. Masse d’aria fredde stanno infatti affluendo dai Balcani, determinando una blanda instabilità sui settori centro-meridionali, mentre le due Isole Maggiori saranno ancora marginalmente interessate dalla circolazione ciclonica in riassorbimento sul nord Africa. Avvio di Primavera quindi con qualche disturbo sul nostro Paese.

Maltempo nelle ultime 48 ore sulle due Isole Maggiori, oltre 150 mm sui settori orientali

La lacuna barica che ha azionato tra il nord Africa ed il Mediterraneo meridionale, ha determinato condizioni di forte maltempo sulle due Isole Maggiori. I forti venti di Scirocco hanno infatti creato non pochi problemi con i collegamenti alle Isole Eolie, mentre le umide correnti addossate ai settori orientali hanno provocato precipitazioni abbondanti, esaltate anche dall’effetto stau, con accumuli superiori ai 100 mm. In particolare in Sardegna spiccano i 178 mm di Urzulei, mentre in Sicilia i 171 mm di Linguaglossa. Nelle prossime ore permarrà un’instabilità diffusa su entrambe le due Isole, seppur con fenomeni meno intensi.

Instabilità in aumento dal pomeriggio su parte del centro-sud

L’aria fredda in ingresso sull’Italia determinerà lievi condizioni d’instabilità nelle prossime ore su parte del centro-sud. In particolare addensamenti compatti sono attesi sul Lazio, specie centro-meridionale, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Calabria con acquazzoni irregolari ed occasionali episodi temporaleschi. I fenomeni non risulteranno particolarmente intensi ed in riassorbimento nel corso della serata. Qualche nevicata potrà interessare l’Appennino, mediamente dai 1000-1300 metri, fino agli 800-1000 metri dei settori Calabro-Lucani. Bel tempo con tanto sole sul nord e Toscana, aggravando ulteriormente la situazione di siccità presente ormai da diversi mesi.

