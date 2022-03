METEO – Forte MALTEMPO flagella le Isole Eolie con intensi venti e MAREGGIATE: arcipelago isolato, i dettagli

Il maltempo torna protagonista sull’Italia

Un peggioramento delle condizioni meteo sta avvolgendo la nostra Penisola già dalla giornata di ieri a causa della lenta traslazione di una goccia fredda di stampo nordatlantico dal Mediterraneo occidentale verso la nostra direzione. Il maltempo si è manifestato attraverso l’arrivo principalmente di piogge che hanno interessato le Isole Maggiori e le regioni meridionali, di sponda soprattutto jonica e tirrenica, con rovesci che appaiono mediamente deboli o moderati.

Prossime ore anche neve in Sicilia

Nel corso delle prossime ore la perturbazione non esautorerà i suoi effetti che anzi si rimarcheranno in particolare sulle Isole Maggiori, dove è atteso il grosso del maltempo. Questo infatti interesserà soprattutto le zone joniche della Sicilia e quelle tirreniche della Sardegna, dove peraltro i fenomeni localmente potrebbero risultare anche intensi. Non solo, ma l’instabilità questa volta porterebbe anche qualche fiocco di neve sulla Trinacria (scopri a partire da quale quota).

Maltempo flagella soprattutto la Sicilia

Ma il maltempo si mostra in Italia attraverso le sue più ampie sfaccettature. Non solo l’arrivo di piogge (e soprattutto stasera anche di qualche nevicata), ma anche attraverso l’intensificazione della ventilazione e del moto ondoso, con le mareggiate che riguardano soprattutto il versante tirrenico. Nel mirino del maltempo, come sovente accade in questi casi, ci sono le Isole Eolie, che risultano isolate da circa 48 ore stando a quanto si apprende dal sito “tg24.sky.it“, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

