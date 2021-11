METEO – PIOGGE violente e possibili NUBIFRAGI in arrivo, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le ZONE COLPITE

Maltempo dirompente

Non si arresta più l’ondata di maltempo che da giorni sta interessando la nostra Penisola a causa di un vortice depressionario innescato dalla presenza di una goccia fredda all’interno del bacino del Mediterraneo. Anche oggi piogge e occasionali temporali hanno colpito e continuano a colpire i settori più occidentali del Paese, quali le Isole Maggiori, le regioni nordoccidentali e quelle tirreniche centrali. Nelle prossime ore instabilità sarà ancora protagonista in molte zone dello stivale con possibili nubifragi (scopri dove).

Ancora piogge e possibili nubifragi per domani

Una depressione mediterraneo rimarrà ancorata nei pressi delle Isole Baleari e ciò porterà anche per la giornata di domani giovedì 11 novembre maltempo intenso sulla nostra Penisola, in particolare in Sicilia dove non sono esclusi nubifragi. Instabilità interesserà anche la Sardegna, in particolare le aree orientali. Tempo invece in miglioramento su centrali tirreniche e nordovest, dopo i rovesci residui nelle prime ore della notte, nevosi sulle Alpi piemontesi a quote oltre i 2.000 metri.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia e sui settori settentrionali della Sardegna, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Sardegna, Calabria centro-meridionale, Campania settentrionale, Lazio, settori interni di Abruzzo e Molise, Toscana, Umbria meridionale, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Calabria meridionale e settori occidentali di Liguria e Piemonte. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile diminuzione nei valori massimi su Lazio, Toscana e Sicilia. Venti: localmente forti sud-orientali sulla Sicilia, specie sui settori ionici e meridionali, con locali raffiche di burrasca; localmente forti settentrionali sulla Liguria e sud-orientali sui settori tirrenici centro-meridionali e sulla Sardegna. Mari: agitato lo Ionio meridionale, in attenuazione; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

