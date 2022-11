Meteo – Pioggia e neve tornano protagonisti in Italia, altro maltempo in arrivo nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo torna ad azionarsi sull’Italia

Il passaggio di una goccia fredda in arrivo dal settore balcanico ha innescato un vortice depressionario, responsabile ieri del maltempo sulle aree più meridionali del Paese e oggi anche di quelle poste un po’ più a nord, coinvolgendo anche parte del centro. Piogge e nevicate sull’Appennino abruzzese a partire dai 1.200/1.400 metri, ma anche grandinate hanno interessato alcune zone del Paese con il maltempo destinato a spostarsi ulteriormente verso nord nelle prossime ore, come vedremo anche nel presente editoriale.

Calo termico generale sull’Italia

L’afflusso di correnti più fresche portato dalla stessa goccia fredda ha determinato quest’oggi un calo generale delle temperature sulla nostra Penisola, che risulta più marcato e sensibile nelle aree coinvolte dal forte maltempo. Spiccata instabilità riguarda infatti talvolta l’Italia, con la Protezione Civile che ieri è finita per diramare un’allerta meteo valida per oggi. L’evoluzione ha fatto sì che il clima apparisse in pratica decisamente autunnale o, in alcuni casi, tardoautunnale.

Maltempo destinato a spostarsi ulteriormente a nord nelle prossime ore

Già nella giornata odierna, come accennato in precedenza, il fronte instabile si è spostato al nord, muovendosi in particolare dal versante jonico e finendo per interessare il medio versante adriatico nella mattinata odierna. Nel corso delle prossime ore però, il fronte instabile, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, raggiungerà l’alto versante adriatico e le Alpi centro-orientali, dove la neve cadrà a partire dai 1.300/1.500 metri. Ma non saranno queste le uniche aree coinvolte dall’instabilità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Rovesci anche su Lazio, Sardegna nordorientale, Sicilia occidentale e punta meridionale della Puglia

Il maltempo tuttavia non coinvolgerà solamente le aree più nordorientali della nostra Penisola, ma finirà per interessare, in maniera sparsa, il Lazio, la Sicilia occidentale (trapanese e agrigentino in primis dunque) e la punta meridionale della Puglia. Possibili rovesci residui colpiranno ancora la Sardegna nordorientale. Le condizioni meteo altrove dovrebbero invece mantenersi relativamente più stabili e asciutte, con clima notevolmente più fresco rispetto ai passati giorni.

