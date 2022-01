METEO – Poche precipitazioni fino a fine mese e TEMPERATURE in media, possibile IRRUZIONE ARTICA per FEBBRAIO?

Tempo stabile in Italia grazie ad un vasto campo di alta pressione

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra un vasto e robusto campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa centrale, con valori massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa appena a nord delle Isole Azzorre. Alta pressione molto invadente anche sul Mediterraneo porta tempo stabile in Italia, con assenza di precipitazioni e cieli per lo più soleggiati. Elevata stabilità che porta però anche nebbie in Pianura Padana e nubi basse tra Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Almeno fino a domani non avremo variazioni sostanziali delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana, con temperature in linea con le medie del periodo ed anche sopra media al Nord.

Possibile saccatura in transito entro il weekend ma con precipitazioni solo su alcune regioni

I principali modelli fisico-matematici mostrano il transito di una blanda saccatura depressionaria tra venerdì e sabato sui Balcani e che potrebbe interessare anche il Mediterraneo centrale, ma il campo di alta pressione rimane comunque ben saldo sull’Europa occidentale. Fronte instabile che muoverebbe sull’Italia da nord verso sud, portando un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Gli ultimi aggiornamenti del modello GFS vedono un anticiclone ancora molto invadente sul Mediterraneo che continuerebbe a proteggere gran parte della Penisola Italiana dal maltempo e precipitazioni che interesserebbero solo il Sud e le regioni adriatiche. In entrambi i casi le regioni settentrionali continuerebbero a vivere una fase completamente asciutta. In ogni caso si tratterebbe di un passaggio instabile molto rapido, che porterà comunque un calo termico su tutto il Paese, con temperature che scenderanno anche leggermente al di sotto delle medie.

Nuova espansione dell’alta pressione nei Giorni della Merla con nuovo aumento termico

I principali modelli mostrano per la giornata di domenica una nuova espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale, ripristinando cosi condizioni meteo stabili su tutta la Penisola Italiana. Oltre alla maggiore stabilità, porterebbe anche un nuovo aumento termico con temperature in media o anche leggermente al di sopra della media del periodo. Giornata di lunedì, ultimo giorno del mese di gennaio che potrebbe scorrere senza grosse variazioni di rilievo, con tempo per lo più stabile e temperature in media. Ma vediamo di seguito se febbraio potrebbe riservarci qualche sorpresa portando una svolta all’inverno.

