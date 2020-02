METEO – Possibile ASSALTO POLARE in arrivo sull’ITALIA con NEVE a BASSA QUOTA, ecco quando

Residua instabilità nella mattinata odierna, miglioramento a seguire

Nonostante il fronte freddo in questione abbia abbandonato la nostra Penisola già nel corso di questa notte, esso ha lasciato dietro di sé degli strascichi di maltempo sul settore adriatico meridionale. I fenomeni tuttavia sono risultati deboli e occasionali, oltre che piuttosto rapidi e ne hanno risentito gli accumuli che oltre a dimostrarsi disomogenei risultano anche piuttosto scarsi. Migliorato il tempo nel corso di questo pomeriggio su queste aree.

Alta pressione dominante nei prossimi giorni con valori termici primaverili

A partire dalla giornata di domani venerdì 21 febbraio si inizieranno a far vedere e sentire in maniera più evidente gli effetti di una nuova rimonta anticiclonica sul nostro Paese, l’ennesima di questo inverno e la prima di matrice sub-tropicale. Ne deriva che le condizioni meteo anche nel prossimo weekend e nei primissimi giorni della prossima settimana saranno generalmente stabili ad eccezione di qualche locale piovasco sull’alto versante tirrenico, il tutto condito da temperature tutt’altro che invernali, diffusamente vicine ai +20°C e in alcuni casi persino raggiungendoli.

Prossima settimana con possibile assalto polare sull’Italia

Per quanto riguarda l’evoluzione meteo successiva a quest’ondata di caldo fuori stagione, che farà gridare in molti alla fine di questo inverno (per la verità mai iniziato) spunterebbe in realtà un’ipotesi piuttosto fredda proprio in concomitanza dell’inizio del mese di marzo. Stando alle attuali emissioni modellistiche di uno tra i principali centri di calcolo GFS, sembrerebbe plausibile l’arrivo di un’ondata di freddo polare marittima che riporterebbe la neve a quote basse, vediamo dove.