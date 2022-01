METEO – Possibile IMPULSO ARTICO per inizio FEBBRAIO, torna il MALTEMPO INVERNALE? La tendenza

L’Alta pressione di matrice azzorriana dunque, fatto salvo per una piccola parentesi a cavallo tra venerdì 28 e sabato 29 gennaio, sarà protagonista del finale del mese corrente. Essa appare infatti piuttosto invadente sul Mediterraneo centro-occidentale e in grado di respingere eventuali affondi freddi. Tuttavia questa condizione potrebbe essere soggetta ad un cambiamento repentino proprio per gli inizi di febbraio, come si ostinano a confermare i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Già a partire dalle prime ore di questa notte e fino alla mattinata il regime di subsidenza del quale si fa carico l’Anticiclone stesso ha favorito la formazione di fenomeni nebbiosi in particolare sulla Pianura Padana . A seguito di un loro diradamento tra la tarda mattinata e il pomeriggio, in serata foschie e nebbie potrebbero tornare ad interessare molte località padane. Così anche nei prossimi giorni , o almeno fino alla giornata di venerdì 28 gennaio, quando un rapido peggioramento interesserà prima l’ Abruzzo e poi il meridione con neve dai 600/700 metri. Dal pomeriggio di sabato tuttavia le condizioni meteo torneranno a risultare generalmente stabili.

Ridimensionata l’ondata di freddo, ma la neve potrebbe comunque tornare a quote di bassa montagna

Viene sostanzialmente confermata la possibile ondata di freddo artico per i primi di febbraio dai principali centri di calcolo, tuttavia ne è stata ridimensionata la portata rispetto alle proiezioni di appena 24 ore fa. Pertanto, l’ingresso del freddo è nettamente minore, ma tanto basterebbe allo stato attuale di cose per riportare la neve a quote di bassa montagna (circa 800 metri) in diverse zone dello stivale. Tuttavia è una tendenza che deve ancora trovare delle conferme, in quanto ancora troppo soggetta a cambiamenti, come dimostrato dalle ultime emissioni. Pertanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.