METEO – Possibile intenso MALTEMPO per il Ponte del 2 Giugno. Vediamo la TENDENZA e le zone più COLPITE

Area depressionaria sull’Europa centro-settentrionale

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. L’area depressionaria alimentata da aria fredda continua ad insistere sull’Europa centro settentrionale con minimo al suolo sul Mar Baltico di 1005 hPa e un promontorio anticiclonico sta rimontando sulla Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, mentre un minimo in quota si è andato ad isolare sul Marocco. L’asse freddo delle depressione nord europea transiterà nella giornata odierna sulle regioni settentrionali portando piogge e temporali sulle Alpi e sul Triveneto. Nel pomeriggio l’instabilità pomeridiana potrebbe portare delle piogge sui settori a ridosso dei rilievi, specie sulle regioni centro-settentrionali.

Promontorio anticiclonico porterà tempo stabile nella giornata di domani

Il promontorio di alta pressione nella giornata di domani si va ad espandere verso levante raggiungendo il Mediterraneo centrale, mentre il minimo in quota dal Marocco si sposterà verso nord-est raggiungendo le Isole Baleari. Nella giornata di domani venerdì 28 maggio avremo quindi tempo stabile su tutta la penisola con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con della leggera instabilità pomeridiana sui rilievi. Sulle Isole Maggiori invece la nuvolosità sarà maggiore e sarà possibile anche qualche debole pioggia a causa del minimo arrivato sulle Baleari. Andiamo ora vedere la tendenza meteo per il weekend.

Fronte freddo in arrivo nel weekend

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello europeo ECMWF, la depressione nord europea nei giorni del weekend si va ad isolare e si dirigerà verso la Penisola Balcanica, estendendosi in direzione sud-ovest. Il fronte freddo associato a tale minimo transiterà sull’Italia nei giorni di sabato e domenica, portando piogge diffuse ed intense, con acquazzoni e temporali. Nella giornata di sabato le piogge interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, mentre nella giornata di domenica con il fronte freddo che scorre verso sud-est, le piogge raggiungeranno le regioni centrali e meridionali, sempre in modo intenso. Andiamo a vedere ora la tendenza per il Ponte del 2 Giugno, con la possibilità che il maltempo continui ad insistere sull’Italia.

