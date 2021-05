METEO ITALIA – ancora TEMPORALI nelle prossime ore, fronte FREDDO atteso all’inizio di giugno

Ultimi giorni di primavera, con la prossima settimana inizia l’estate meteorologica

Ultimi giorni di maggio e ultimi giorni della primavera, si perché da Martedì 1 giugno inizierà ufficialmente l’estate meteorologica, anche se probabilmente con condizioni meteo non proprio estive in Italia. Intanto possiamo dire che i primi due mesi della primavera (marzo e aprile) sono stati piuttosto freddi ma anche maggio non chiuderà certo con temperature sopra le medie, anzi. Le somme comunque su maggio e sulla primavera le tireremo a partire dalla prossima settimana. Vediamo allora l’evoluzione meteo attesa.

Ancora temporali in arrivo in Italia nelle prossime ore, ecco le regioni più colpite

Una vasta circolazione depressionaria si posiziona tra Europa centrale e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa sul Mar Baltico. Un promontorio anticiclonico prova a rimontare tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale mentre sull’Italia correnti fresche in quota dai quadranti nord-occidentali porteranno condizioni meteo instabili su alcune regioni. Attesa nuvolosità in transito al mattino con locali piogge su Alpi orientali e Sicilia. Instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi, fenomeni anche intensi sui settori di Nord-Est con sconfinamenti verso le pianure di Veneto e Friuli.

Meteo weekend: fronte freddo posticipato ma rischio temporali

Come anticipato nei precedenti editoriali tra i principali modelli avevamo un’incertezza sulle tempistiche del transito di un fronte freddo sull’Italia, che probabilmente arriverà subito dopo il weekend. Sabato avremo comunque locale instabilità sui rilievi sia alpini che appenninici con acquazzoni sparsi. Condizioni meteo instabili anche Domenica con fenomeni soprattutto al Nord-Ovest e nelle zone interne del Centro. Peggiora Lunedì per l’arrivo del fronte freddo.

CONTINUA A LEGGERE