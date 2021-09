METEO – Possibile MALTEMPO autunnale nella prossima settimana con TEMPORALI e ritorno della NEVE sulle ALPI.

Correnti nord-occidentali portano instabilità in Italia

Oramai l’alta pressione risulta debole sul Mar Mediterraneo e non è più in grado di proteggere la Penisola Italiana. Infatti a partire dalla giornata odierna e nella giornata di domani delle correnti fresche e umide in quota dai quadranti nord-occidentali portano instabilità sull’Italia. Infatti acquazzoni e temporali pomeridiani sono attesi specie a ridosso dei rilievi, con maggiore instabilità nella giornata di domani. Temperature in lieve calo che si porteranno in media con quelle del periodo, dopo un lungo periodo di valori termici sopra la media.

Temporaneo miglioramento nella giornata di venerdì

Nella giornata di venerdì le condizioni meteo torneranno a migliorare su gran parte della Penisola. Sulle regioni centro settentrionali avremo dunque tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Residua instabilità invece al Sud dove saranno ancora possibili degli acquazzoni specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature non subiranno grosse variazioni e si manterranno per lo più stazionarie. Il miglioramento potrebbe però essere molto breve con un cavetto d’onda in avvicinamento. Infatti già nella serata di venerdì delle precipitazioni raggiungeranno le Alpi occidentali.

Cavetto d’onda in transito nel weekend

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, nella giornata di sabato un cavetto d’onda transiterà sulla Penisola Italiana portando un peggioramento delle condizioni meteo. Piogge e temporali sparsi interesseranno soprattutto le regioni centrali e le Isole Maggiori, ma con fenomeni non ancora ben organizzati. Migliora nella giornata di domenica ma con ancora possibili piogge sui settori tirrenici e sulle Alpi. Vediamo ora la tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana.

