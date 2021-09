METEO – Possibile RUGGITO dell’AUTUNNO in arrivo con MALTEMPO, NUBIFRAGI e CROLLO TERMICO, i dettagli

Peggioramento atteso sull’estremo nordovest in tarda serata

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si sono mantenute nella giornata odierna in prevalenza stabili, con solo localizzati disturbi di maltempo che nel pomeriggio hanno interessato le aree interne delle regioni più meridionali del Paese, nonché Sicilia e Calabria. Questo a causa di una persistente circolazione depressionaria. Tuttavia, nella seconda parte di serata, un nuovo peggioramento avanzerà dai quadranti nordoccidentali, con primi rovesci attesi sull’estremo nordovest (scopri i dettagli).

Prossimi giorni prevalentemente stabili, ma non mancherà maltempo

Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno ancora prevalentemente stabili, ma con alcune eccezioni di maltempo che riguarderanno dapprima le aree più settentrionali dello stivale (in particolare nella giornata di domani mercoledì 29 settembre) per poi spostarsi verso meridione. Il maltempo, con piogge e temporali anche intensi, colpirà diverse aree delle regioni meridionali dell’Italia (scopri quali).

Weekend, nessuna novità rilevante ma attenzione alla sera di domenica

Nel corso del prossimo fine settimana la situazione non andrà incontro ad un sostanziale mutamento, con le condizioni meteo che continueranno a risultare in prevalenza stabili, in un contesto in cui comunque non mancheranno delle eccezioni di maltempo, soprattutto nelle aree interne del centro-sud. Tuttavia nella serata di domenica 3 ottobre una forte perturbazione potrebbe avanzare da nordovest, provocando un primo visibile peggioramento a partire dalle regioni nordoccidentali come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

CONTINUA A LEGGERE.