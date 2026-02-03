Meteo – Possibili manovre invernali sull’Europa da metà febbraio per indebolimento del vortice polare

Perturbazione atlantica in azione sul Mediterraneo

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato, ecco che una saccatura atlantica va a muoversi sul Mediterraneo, approfondendo anche un minimo al suolo entro domani sul Mar Tirreno di circa 990 hPa. Maltempo nella giornata odierna soprattutto al Nord e sul medio versante tirrenico ed in estensione domani anche al resto del Paese con fenomeni anche intensi specie sui settori tirrenici e al Sud. Neve sulle Alpi fino a quote collinari e fin quasi in pianura al Nord-Ovest. Quota neve invece elevata in Appennino, ma in graduale calo nella giornata di domenica fin verso i 1300-1400 metri dalla serata sull’Appennino centrale.

Nuovo impulso instabile atteso per venerdì

Nella giornata di giovedì la saccatura depressionaria con il minimo al suolo tenderà a spostarsi verso i Balcani, lasciando spazio ad un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, salvo ancora dei fenomeni residui specie al Sud e sulla Sicilia. Ma nella giornata di venerdì ecco un nuovo impulso instabile con piogge e temporali su gran parte della Penisola Italiana, con fenomeni più intensi attesi ancora su Liguria e regioni tirreniche. Neve a quote medio-basse sulle Alpi e a quote di media montagna sull’Appennino settentrionale. Aria più mite va invece ad interessare il Centro-Sud con temperature anche di 2-4 gradi sopra le medie. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend.

Possibile nuovo peggioramento nel weekend sull’Italia

Flusso atlantico che durante la prima decade di febbraio dovrebbe rimanere dominante sull’Europa. Principali modelli che per il primo weekend del mese mostrano una nuova saccatura depressionaria raggiungere il Mediterraneo portando un nuovo peggioramento sull’Italia. Maltempo che dovrebbe interessare soprattutto il Centro-Sud, ma vista la distanza temporale l’incertezza è ancora elevata e risulta impossibile entrare nei dettagli.

Possibile cambio di circolazione verso metà mese?

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, durante la seconda decade di febbraio atteso uno split del vortice polare stratosferico con possibili ripercussioni in troposfera. Questo porterebbe ad una attenuazione del flusso zonale verso metà febbraio e portando quindi a manovre invernali con aria fredda che scenderebbe sull’Europa e che potrebbe interessare anche il Mediterraneo. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

