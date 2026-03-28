Meteo – Prevalente stabilità nel prosieguo del Weekend, con qualche nota di maltempo isolata: i dettagli

Maltempo in esaurimento in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in graduale miglioramento in queste ore grazie al progressivo esaurimento della fenomenologia che per tutta la prima parte della giornata odierna l’ha comunque parzialmente coinvolta. Schiarite quantomeno parziali avanzano in questi settori, con temperature che, in questo contesto, subiscono già mediamente un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo comunque relativamente fredde.

Generale stabilità in serata

La serata odierna sarà dunque contrassegnata dal ritorno della generale stabilità e del relativo bel tempo grazie all’allontanamento della perturbazione verso i Paesi europei orientali. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo comunque al di sotto della media di riferimento.

Prosieguo del Weekend con stabilità quasi ovunque

Il prosieguo del Weekend risentirà di un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale determinato proprio dall’allontanamento della suddetta perturbazione e, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, ciò favorirà condizioni meteo di prevalente stabilità e relativo bel tempo in Italia. Tuttavia, persisterà qualche nota di isolato maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Isolato maltempo sulle Alpi marittime e sulle Isole Maggiori

Isolati rovesci potranno comunque coinvolgere alcune zone del Paese, tra cui le Alpi marittime dove qualche fiocco scenderà nella mattinata di domani domenica 29 marzo fin sugli 800/900 metri. Tuttavia, isolato maltempo potrà attivarsi durante la giornata anche sulle Isole Maggiori e, verosimilmente, anche sulla Calabria. Le condizioni meteo, invece, rimarranno altrove relativamente più stabili e asciutte, con temperature che peraltro subiranno un ulteriore e lieve aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi, tornando intorno alla media di riferimento.

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