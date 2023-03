Meteo – Prima maltempo e poi maxi-richiamo caldo (breve), con temperature oltre i +25°C in Italia: i dettagli

Tempo stabile in Italia

Nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo generalmente stabili e asciutte sulla nostra Penisola, in controtendenza a quanto spesso accaduto nella settimana corrente, quando l’intrusione di correnti più umide e instabili ha favorito lo sviluppo di qualche rovescio intermittente soprattutto lungo il versante tirrenico. Tale stabilità non è tuttavia sempre accompagnata da cieli così limpidi, soprattutto sul settore tirrenico centro-meridionale. Le temperature, in ogni caso, risultano stazionarie se non addirittura in aumento in alcune aree.

Possibile iniziale peggioramento nelle prossime ore

La situazione così come illustrata nel precedente paragrafo è scaturita da un quadro sinottico che vede l’Italia esattamente a metà strada tra un campo di Alta pressione a sudovest e una saccatura depressionaria a est, in procinto di affondare sulla Penisola balcanica. La circolazione depressionaria lì presente farà sì che nelle prossime ore possa fare ingresso in alcuni settori del nostro Paese (scopri quali) qualche possibile debole e isolato rovescio.

Maltempo al sud per domani, poi super prefrontale

Il peggioramento previsto per la seconda parte della serata odierna sarà il preludio di un passaggio perturbato che interesserà principalmente i settori interni del sud peninsulare nella giornata di domani domenica 12 marzo. A seguire, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, un’onda mobile prefrontale sarebbe pronta ad avvolgere la nostra Penisola tra la giornata di lunedì 13 e quella di martedì 14 marzo, con un sensibile aumento delle temperature.

