Meteo – Tempo si presenta stabile e asciutto in Italia, ma nelle prossime ore possibili primi piovaschi in ingresso, ecco dove

Tempo stabile e asciutto in Italia

Si è chiusa la fase di maltempo che ha visto interessare la nostra Penisola nella settimana corrente a causa della persistente intrusione di correnti più umide e instabili nel Mediterraneo. Le condizioni meteo, infatti, in queste ore appaiono generalmente stabili e asciutte, con l’Italia che si trova geograficamente esattamente a metà tra un campo di Alta pressione e una saccatura depressionaria. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie addirittura tendono ad aumentare.

In Sardegna già oltre +24°C

Le colonnine di mercurio iniziano a segnare già i primi valori simil-primaverili, con oltre +24°C che si registrano già sulla Sardegna orientale e più precisamente a Orosei, in provincia di Nuoro, mentre tale picco viene solo sfiorato in Sicilia, in particolare a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Le condizioni meteo, come accennato in precedenza, risultano generalmente stabili e asciutte, seppur accompagnate talvolta da cieli non così limpidi, come sul medio-basso versante tirrenico.

Nelle prossime ore possibile un iniziale peggioramento

Nel corso delle prossime ore tuttavia le condizioni meteo potrebbero incorrere in un primo lieve peggioramento a causa dell’afflusso di correnti più instabili dal settore balcanico, dove si centra l’affondo di una saccatura depressionaria. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo tale evoluzione potrà tradursi nell’ingresso di qualche debole rovescio in serata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

