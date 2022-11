Meteo – Prima parte del Weekend instabile con piogge e temporali, poi migliora con rovesci residui: i dettagli

Peggioramento in atto sullo stivale

Il quadro meteorologico mostrato dalle immagini satellitari e dal radar appare favorevole al maltempo sulle aree più settentrionali della Penisola nella serata odierna, con piogge, temporali localmente anche intensi e possibili nubifragi (scopri dove) accompagnati da calo delle temperature. Le condizioni meteo rimangono invece relativamente più stabili e asciutte sulle regioni centro-meridionali con temperature stazionarie rispetto alle precedenti 24 ore.

Saccatura depressionaria porterà maltempo nei prossimi giorni con il ritorno della neve sulle Alpi

La discesa di una saccatura depressionaria di natura atlantica è alla base del peggioramento delle condizioni meteo in atto sullo stivale. Tale saccatura aprirà una vera e propria fase di maltempo che interesserà l’Italia nei prossimi giorni, con frequenti piogge, temporali localmente anche intensi e il ritorno della neve sulle Alpi, anche abbondante, a partire dai 1.300/1.500 metri. Instabilità che caratterizzerà, in parte, anche il prossimo Weekend, come vedremo nel presente editoriale.

Prima parte del Weekend instabile, poi migliora

L’instabilità che da questa sera inizierà ad interessare la nostra Penisola in maniera più consistente si protrarrà, in maniera anche a tratti diffusa, fino ad almeno la giornata di sabato 5 novembre, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Se in un primo momento saranno tuttavia maggiormente coinvolte le aree centro-settentrionali, per sabato 5 i rovesci si trasferiranno principalmente al meridione e medio versante adriatico, con temperature comunque in generale calo e miglioramento sensibile al nord. Atteso tuttavia un miglioramento già da domenica 6, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domenica più stabile, ma con rovesci residui su basso versante tirrenico e Abruzzo-Molise

La giornata di domenica 6 novembre sarà caratterizzata da maggiore stabilità grazie allo spostamento della saccatura depressionaria verso il settore balcanico. Permarranno tuttavia dei disturbi di maltempo che interesseranno principalmente il basso versante tirrenico (in particolare Sicilia e parte della Calabria) e l’asse Abruzzo-Molise, con parziale possibile coinvolgimento della Puglia settentrionale. Altrove il tempo apparirà più stabile e asciutto e con schiarite anche piuttosto ampie al nord e medio Tirreno, con clima allineato a ciò che ci si attenderebbe dal periodo di riferimento.

