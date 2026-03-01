Meteo – Prima parte di marzo con maggiore stabilità e poche piogge? Le ultimissime

Marzo al via con qualche pioggia all’estremo Nordovest

Alta pressione che mostrerà i primi cenni di cedimento nella giornata di domenica. Condizioni meteo che si manterranno nel complesso ancora stabili su gran parte del Paese, seppur con nubi basse e foschie, specie al mattino e durante le ore serali-notturne. Nuvolosità in aumento su Sardegna e regioni di Nordovest con primi deboli fenomeni tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente. Temperature attese ancora miti con valori massimi sino a +16/+18°C con punte di +19/+20°C su Puglia e Sicilia.

Prima settimana di marzo tra sole e qualche pioggia

Dopo una parentesi stabile, una debole perturbazione oceanica riuscirà a raggiungere l’Italia ad avvio di settimana. Giornata di lunedì 2 marzo attesa con nubi sparse su gran parte del Paese con occasionali deboli fenomeni nel corso del mattino su parte del Nord. Nel corso del pomeriggio occasionali pioviggini o brevi piovaschi transiteranno anche tra Umbria, Lazio e Toscana, più asciutto al sud ed Isole. Generale miglioramento serale. Giornata di martedì con residua instabilità a ciclo diurno, specie sui settori interni del centro, poi è atteso l’affondo di una saccatura sulla Penisola Iberica con nuovo aumento della pressione sul Mediterraneo centro-orientale. L’Italia si ritroverà quindi nel mezzo tra umide correnti meridionali sui settori occidentali del Paese con possibile passaggio di rapidi impulsi instabili e l’alta pressione all’estremo sud. Temperature nel complesso miti per il periodo con anomalie positive fino a 4-6°C al nord ed Appennino.

Prima parte di marzo con alta pressione ingombrante e pochi fenomeni?

Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano anomalie di pressione positive sul centro-nord Europa, mentre negative sulle Nazioni orientali. Possibile alta pressione invadente almeno sino a metà mese, ma con correnti fredde in discesa sull’est Europa che potrebbero lambire i settori orientali del Paese. Scarse le precipitazioni, mentre le temperature potrebbero subire un progressivo calo, specie al sud e settori adriatici. Rimanete aggiornati!

